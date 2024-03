Picchiava i genitori anziani: 25enne denunciato dai Carabinieri

I militari della stazione dei Carabinieri di Cermenate, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia un 25enne pluripregiudicato, tossicodipendente, con problemi psichiatrici.

Il caso

Il 25enne a partire dalla fine del 2023, si sarebbe reso responsabile di una serie di maltrattamenti, consistenti in aggressioni fisiche e verbali nei confronti degli anziani genitori, che si rifiutavano di fornirgli denaro per l'acquisto di stupefacenti.