Picchiava la figlia di 11 anni: denunciata la madre trentenne.

Picchiava la figlia di 11 anni: denunciata la madre trentenne.

Il brutto episodio si è verificato a Cermenate ed è stato scoperto dai Carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato nelle scorse settimane un’indagine accurata, che si è quindi conclusa qualche giorno fa con la denuncia della donna rea del comportamento violento.

Gli accertamenti

Sulla base degli accertamenti effettuati, infatti, i militari hanno rilevato che una donna di origini straniere, classe 1994, residente in paese con la figlia, ha picchiato e maltrattato quest’ultima in molteplici occasioni e in maniere molto violenta.

La denuncia

Le aggressioni e i pestaggi compiuti dalla madre nei confronti della figlia undicenne sono quindi stati documentati dai militari della stazione di Cermenate, che hanno di conseguenza fatto scattare la denuncia nei confronti della madre, che è stata accusata di maltrattamenti in famiglia.