Picchiava l'anziano che accudiva: badante denunciata

Badante picchiava l’anziano che accudiva: denunciata. Nel pomeriggio di martedì 18 marzo, i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno denunciato alla Procura di Como una donna di 65 anni originaria della Repubblica Dominicana ma residente a Milano, in quanto ritenuta responsabile di maltrattamenti nei confronti di un 86enne gravemente malato.

L'indagine condotta dai militari canturini ha avuto inizio a seguito della denuncia presentata presso il Comando di via Manzoni, da parte dei figli dell’anziano canturino, classe ’38, affetto dalla sindrome di Alzheimer. I maltrattamenti sarebbero stati perpetrati dalla donna di origini straniere, assunta come badante proprio per accudire il padre molto anziano e non più autosufficiente. Per il suo comportamento violento, però, la badante è stata licenziata lo scorso 10 marzo. Le indagini dei Carabinieri hanno confermato le accuse, grazie anche alle riprese del sistema di videosorveglianza dell'appartamento, che hanno documentato ripetute percosse all'anziano.