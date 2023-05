Piccione fa il nido sul davanzale di una finestra: intervengono i Vigili del fuoco

E' accaduto in una palazzina del corso principale.

Allertati dai vicini di casa

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 14 di oggi, giovedì 18 maggio, in pieno centro a Erba. I mezzi di soccorso sono stati allertati perché si temeva che un uccello fosse rimasto incastrato all'interno di una persiana di una palazzina di corso XXV Aprile. A chiamare i pompieri sono stati alcuni residenti che sentivano strani rumori.

Un piccione stava nidificando sul davanzale

Una volta giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno verificato che si trattava in realtà di un piccione che aveva scelto il davanzale di una finestra della palazzina per costruire il proprio nido. La persiana, però, non era ben agganciata e continuava a sbattere contro il muro. Una volta raggiunto il piano, hanno sistemato la finestra in modo che il piccione potesse uscire e hanno avvisato la proprietaria dell'appartamento, rassicurandola sull'accaduto.