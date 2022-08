Pilota si perde e atterra con l'elicottero al parco Custera per chiedere indicazioni

A Lurate Caccivio arriva un bastimento carico carico di... turisti. Il bastimento in questione, però, è un elicottero che, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 agosto, dopo essersi perso, è atterrato al parco Custera suscitando non poca curiosità.

Elicottero atterra al parco Custera

Erano da poco passate le 14 quando il velivolo, di colore nero, con a bordo alcuni turisti orientali è atterrato al parco Custera di via Battisti, dove insiste anche il cimitero e il percorso Kneipp. Tutto per colpa di un disguido: l'elicottero, proveniente dalla vicina Svizzera, infatti, doveva raggiungere l'eliporto di Cassina Rizzardi. Da lì, i turisti si sarebbero diretti alla volta di Como in taxi. Il mezzo, però, si è perso e il pilota ha così deciso di improvvisare un atterraggio per chiedere indicazioni.

Dopo un quarto d'ora la ripartenza

E' stato un cittadino, che in quel momento stava passeggiando all'interno dell'area verde, ad aiutare pilota ed equipaggio. L'uomo ha infatti spiegato al pilota l'ubicazione di Cassina Rizzardi e, più precisamente, del vicino eliporto. A quel punto, dopo circa 15 minuti, l'elicottero è ripartito per raggiungere la sua destinazione.