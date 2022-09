Pioggia di euro per la videosorveglianza

Pioggia di euro in Comune a Olgiate Comasco per il potenziamento della videosorveglianza.

Pioggia di euro, sicurezza al centro dell'attenzione

Regione Lombardia ha ufficializzato un contributo di 50.137,51 euro al Comune di Olgiate per la videosorveglianza nei parchi pubblici. "Dalla Giunta della Regione Lombardia un finanziamento importante - sottolinea il sindaco Simone Moretti - Un ringraziamento per aver finanziato il progetto del Comune per la videosorveglianza dei parchi che prevede acquisto, posa e installazione di 16 nuove telecamere distribuite tra i parchi di Villa Camilla, Villa Peduzzi, via Repubblica, centro sportivo "Mario Briccola" e Somaino".

Le cifre della novità

L'importo del progetto richiesto dal Comune olgiatese è di 62.000 euro: 50.000 euro sono garantiti appunto da Regione Lombardia, 12.000 euro, invece, è la quota di cofinanziamento che verrà coperta del Comune.