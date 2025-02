Pioggia di segnalazioni e finalmente la luce ritorna in viale Trieste

Le segnalazioni, da più di una settimana, fatte presente da più residenti e anche dal sindaco di Olgiate Comasco hanno portato alla soluzione del problema: viale Trieste non è più al buio.

Il problema

Al calare del sole, i lampioni spenti hanno rappresentato un problema in particolare per i residenti. Buio totale lungo la trafficata strada statale Briantea. "In viale Trieste, da prima del negozio Wind fino al palo in prossimità dell'intersezione con via XXV Aprile, la strada è rimasta senza illuminazione pubblica - la segnalazione alla nostra redazione da parte di due residenti nella zona - Praticamente, dal palo 0258 al palo 0265 i lampioni sono rimasti spenti, creando una situazione potenzialmente pericolosa".

La soluzione

Ulteriori segnalazioni nella giornata di ieri, giovedì 6 febbraio, dopo che anche il primo cittadino Simone Moretti aveva fatto presente la necessità dell'intervento da parte City Green Light, società che ha riscattato i pali dell'illuminazione pubblica. E le varie sollecitazioni hanno sortito l'effetto auspicato. Dalla serata di ieri, infatti, i punti luce non funzionanti sono tornati attivi, con sollievo per chi abita nella zona.