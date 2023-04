Piovono rocce sulla ciclopedonale Regina: pista chiusa, domani si deciderà

Caduta rocce da 50 metri d'altezza sulla ex strada Regina, chiusa la ciclopedonale.

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi, domenica 2 aprile, alle 12 a Menaggio, in frazione Nobiallo al confine con San Siro sulla vecchia strada Regina ora ciclopedonale.

Ad impegnare i Vigili del Fuoco del distaccamento di Menaggio un distacco di rocce da circa 50 metri d'altezza lungo un fronte di un centinaio di metri, fortunatamente senza coinvolgimento di persone.

L'area è stata subito delimitata ed è stata fatta una prima parziale messa in sicurezza. Dopo una prima valutazione ed in attesa delle necessarie ulteriori verifiche da parte di un geologo è stata chiusa totalmente l'accessibilità al luogo da entrambe le direzioni con inibizione totale di qualsiasi passaggio per un tratto di 500 metri. Nella giornata di domani sarà valutata la riapertura.