L’episodio si è verificato intorno alle 7 di ieri mattina, giovedì 16 giugno 2022, a Cantù.

Pitbull azzanna bimba di sei anni

L’allarme è scattato in via Villaggio Trieste. Secondo quanto è stato possibile ricostruire una bimba di sei anni è stata morsa alla guancia da un pitbull, a cui da poco erano nati i cuccioli, mentre si stava avvicinando per accarezzarli. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.