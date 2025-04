Più di 12.000 chilogrammi di aiuti umanitari consegnati in Ucraina

Missione umanitaria numero 34 da Villa Guardia all’Ucraina.

Viaggio di 6mila chilometri

Cinque volontari impegnati nel viaggio di circa 6.000 chilometri per portare un grande carico di generi di prima necessità direttamente alle persone oppresse dalla guerra.

Cibo, medicine, prodotti per l’igiene

Più di 12.000 chilogrammi di aiuti: generi alimentari, medicine, prodotti per l’igiene personale. Aiuti accolti a braccia aperte dalla popolazione ucraina a Kharkiv, Izjum, Kramatorsk, Druzkhivka e in vari villaggi che da più di tre anni sono in condizione di precarietà.

Sostegno all’ospedale di Izjum

In particolare, consegnate attrezzature sanitarie all’ospedale di Izjum e al presidio ospedaliero a Druzkhivka. La missione umanitaria è partita sabato 5 aprile e ora è volge al termine. Sul Giornale di Olgiate in edicola da oggi, sabato 12 aprile, un servizio dedicato alla 34esima missione umanitaria del gruppo di volontari di Villa Guardia.