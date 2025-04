Più di mille persone alla "Quatar pass" di Oltrona di San Mamette

La "Quatar pass sota i öcc da San Mamett" sfonda il tetto dei mille partecipanti.

Ottimo risultato per la "Quatar pass"

Un record, grazie alla collaborazione tra Unione sportiva oltronese, associazione organizzatrice, gli Alpini e gli "Amici del verde". A Oltrona di San Mamette, per l’esattezza, 1.005 persone hanno camminato e corso lungo i quattro percorsi sapientemente sistemati dai volontari dell’Uso. Domenica 6 aprile, alle 8.30, partenza libera da piazza Libertà. Cinque punti ristoro presenti, senza dimenticare un’attività studiata appositamente per i più piccoli proprio dagli "Amici del verde".

Tanti bambini presenti

"Ogni bimbo aveva un pezzo di puzzle che serviva per completare alcuni cartelloni dislocati sul percorso - spiega il presidente Bruno Pagani - andando a scoprire così un animale: a tutti i partecipanti è stato regalato un libro-gioco". I percorsi da sei e 11 chilometri sono stati i più gettonati, segno anche del coinvolgimento messo in atto dal sodalizio organizzatore. "Vogliamo che tutti possano partecipare ed è per quello che cerchiamo di offrire un ampio ventaglio di opzioni - prosegue Pagani - Abbiamo avuto un 40% di corridori e un 60% di camminatori ed è stato premiato il gruppo più numeroso: “Veronica Bianchi” con 24 partecipanti. Per il futuro è nostra intenzione coinvolgere sempre più associazioni del paese".