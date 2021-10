Olgiate Comasco

Cordoli gialli rialzati posati su entrambi i lati della strada.

Più sicurezza per alunni e pedoni in via Luraschi, a Olgiate Comasco, nei pressi della mensa utilizzata dalla scuola primaria "Vittorino da Feltre".

Più sicurezza per proteggere gli scolari e i pedoni

Prima delle Elezioni del 3 e del 4 ottobre, l'Amministrazione comunale uscente era intervenuta in via Luraschi, modificando la viabilità. Istituito il senso unico alternato, tra l'intersezione con via Silvio Pellico e l'intersezione con via Monte Generoso. Tracciata la nuova segnaletica con corsie pedonali su entrambi i lati della strada. Una misura, come precisato da Ezio Villa, comandante della Polizia locale, e dal sindaco uscente Simone Moretti, introdotta per rallentare la velocità di transito dei veicoli e, di conseguenza, tutelare i bimbi nel tragitto tra il plesso di via San Gerardo e la mensa nell'ex Cip Moda di via Luraschi. Ora, passato il voto e riconfermato primo cittadino Moretti, l'intervento è stato perfezionato.

Posati i cordoli rialzati

Nella giornata di oggi posati i cordoli di colore giallo, rialzati, così da evidenziare ulteriormente le corsie pedonali e garantire più protezione a chi cammina durante il transito di mezzi. I lavori sono iniziati nella mattinata odierna, confermando la scelta del Comune di mantenere il senso unico alternato ma con un accorgimento in più per la sicurezza dei pedoni.