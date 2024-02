Più sicurezza sulla provinciale nel tratto di via Tarchini

Più sicurezza sulla provinciale Garibaldina, nel tratto di via Tarchini a Olgiate Comasco.

Strada messa in sicurezza all’altezza del ponte

L’intervento effettuato nella giornata di venerdì 16 febbraio era stato programmato dal Comune, con l’obiettivo dichiarato di garantire più sicurezza ai veicoli in transito su via Tarchini. Posato un nuovo guardrail, nel tratto di strada pericolosamente scoperto.

Due interventi, impegnati 35mila euro

L’Amministrazione comunale aveva inserito a bilancio non solo la realizzazione del guardrail in via Tarchini ma anche la messa in sicurezza di via Indipendenza: complessivamente stanziati 35.000 euro per completare la posa delle due barriere.

Rimosso e riposizionato il guardrail in via Indipendenza

Proprio nella giornata di venerdì il guardrail in via Indipendenza, posizionato a fine gennaio e poi oggetto di segnalazioni per un bullone non tirato, è stato parzialmente rimosso per consentire uno scavo per lavori sulla rete del gas. Riposizionato a opera conclusa, è stato rimontato e sistemato a dovere.