Pizzicato con una Louis Vuitton, 2 pellicce e posate d'argento

L'hanno beccato mentre cercava di effettuare un colpo in una lavanderia. Ma poi sulla bici che aveva per spostarsi hanno anche trovato una Louis Vuitton, due pellicce e posateria d'argento

La denuncia

Nella notte del 14 marzo Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cantù, hanno risposto ad una richiesta d’intervento pervenuta al 112, con la quale veniva segnalato un uomo che stava tentando di infrangere la vetrata della lavanderia automatica di corso Brianza di Mariano Comense.

I militari hanno subito notato un uomo che alla loro vista tentava di allontanarsi frettolosamente. Fermato, è stato identificato in un cittadino rumeno 33enne, già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di uno zaino contenente svariati arnesi da scasso, oltre che ad alcune bottiglie di champagne di pregio.

Sulla bicicletta utilizzata dal rumeno, della quale negava la proprietà, è stato rinvenuto anche un borsone Louis Vuitton, contenente 2 pellicce e posateria d'argento.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato per possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

Sono in corso ulteriori indagini per verificare se l'uomo sia responsabile di altri tentato furti in quella zona, oltre ad accertare la provenienza della merce rinvenuta.

L'arresto

Nella mattinata del 14, sempre i Carabinieri di Mariano Comense hanno arrestato un cittadino albanese di 38 anni residente a Cabiate, in ottemperanza a un provvedimento di sospensione provvisoria dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con conseguente carcerazione.

Il provvedimento, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Varese e ratificato dal Tribunale di Bergamo - Ufficio Esecuzioni Penali lo scorso 11 marzo, è scaturito dalle numerose segnalazioni inviate dai militari della Tenenza dei Carabinieri di Mariano Comense con le quali sono state documentate ripetute violazioni degli obblighi correlati alla misura alternativa, accertate tra ottobre 2024 e marzo 2025.

L’uomo si trova ora rinchiuso nella Casa Circondariale “Bassone” di Como