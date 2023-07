Plis, stanziati 8mila euro per un infopoint del parco

Acqua, Plis e rifiuti: l’Amministrazione comunale punta su un centro informazioni per promuovere la cultura ecologica.

Plis, sperimentazione con l'infopoint

Stanziati 8.000 euro per il progetto che partirà nel mese di settembre e durerà fino a giugno e che sarà gestito dalla cooperativa "Koiné". Di fatto, si tratterà di un infopoint con sede nello Spazio Volta 3 dove trovare preziosi consigli. "In realtà, gli 8.000 euro di stanziamento comprendono anche il progetto di educazione ambientale - spiega Luca Bianchi, assessore al Verde pubblico e Manutenzioni - Abbiamo scelto di fare questa sorta di test: il centro informazioni sarà aperto tutti i sabati per tre ore. E’ propedeutico all’apertura di una sede del Plis Sorgenti del torrente Lura nel caso dovesse esserci una buona risposta".