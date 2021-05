Plis Valle del Torrente Cosia ha un nuovo logo: premiato il vincitore del concorso. La manifestazione si è tenuta ieri mattina, domenica 23 maggio, alla radura del Ponte dei Bottini.

Ieri mattina, domenica, presso la radura dei Bottini lungo la via del Tram, alla presenza del sindaco di Tavernerio Mirko Paulon, del sindaco di Albese Carlo Ballabio e del vicesindaco di Como Adriano Caldara, si è svolta la premiazione del concorso di idee per la realizzazione del logo del Plis Valle del Torrente Cosia. Un’iniziativa messa in campo nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale di Tavernerio, con la collaborazione dei Comuni di Albese con Cassano e Como, che fanno parte del Plis , con l’avvio di un bando di concorso di idee rivolto ai ragazzi delle scuole superiori in tutta la provincia affinché realizzassero un logo per l’ente.