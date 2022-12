È successo ancora, l'ennesima volta e la terza negli ultimi sei mesi: un pluripregiudicato tunisino di 33 anni residente a Capiago Intimiano ha evaso gli arresti domiciliari. L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato di Como sabato 10 dicembre.

Pluripregiudicato evade dai domiciliari: è la terza volta negli ultimi sei mesi

Una pattuglia della squadra volante di Como nel corso di servizi di controllo del territorio in città ha controllato gli occupanti di un’autovettura, due uomini, entrambi stranieri e con precedenti penali. Uno dei due, dopo i controlli, è risultato essere sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare e denunciato altre due volte negli ultimi sei mesi per il reato di evasione.

L’uomo, un cittadino tunisino di 33 anni residente a Capiago Intimiano, avendo violato per l’ennesima volta le prescrizioni veniva tratto in arresto per evasione e, come disposto dal Pubblico Ministero, giudicato con rito direttissimo con il ripristino della detenzione domiciliare presso la sua abitazione.