Pneumatici abbandonati, identificato il presunto autore

Circa 80 gli pneumatici abbandonati nella roggia adiacente al Centro sportivo comunale in Corso Europa, a Cantù.

Abbandono di pneumatici: rintracciato il responsabile

Rintracciato e identificato dal Comando Polizia Locale di Cantù il presunto autore dell’abbandono di numerosi pneumatici nella roggia adiacente al Centro sportivo comunale in Corso Europa. La Polizia locale era intervenuta nella mattinata del 10 settembre scorso effettuando i rilievi e, successivamente, recuperando gli pneumatici grazie alla collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione civile. Le indagini, conclusesi oggi, mercoledì 18 settembre, hanno consentito di identificare un uomo di anni 64, di nazionalità tunisina, residente a Como. Secondo le ricostruzioni della Polizia Locale l’abbandono, di circa una ottantina di pneumatici, sarebbe avvenuto nella serata di lunedì 9 settembre ad opera dell’uomo, mediante l’utilizzo di un furgone di colore bianco. Il soggetto identificato è stato deferito alla Procura della Repubblica di Como per il reato di immissione di rifiuti speciali nelle acque, in violazione alle norme del Testo Unico Ambientale.

Le parole di Cattaneo

L'assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo ha commentato: "Fiero e orgoglioso della nostra Polizia locale che anche in questa occasione ha dimostrato eccellenti capacità di intervento ed investigative. Ringrazio sentitamente gli operatori della Polizia locale e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile, tempestivamente intervenuti per rimuovere i rifiuti speciali dalla roggia. Le indagini svolte dal Comando di Polizia locale di Cantù hanno consentito di perseguire rapidamente un intollerabile reato ambientale."