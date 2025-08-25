Pneumatici in fiamme, incendio nell’ex fabbrica a Lurate Caccivio

L’intervento

Nella prima serata di oggi, lunedì 25 agosto.

È successo in via Monterotondo, a Lurate Caccivio: incendio nella dismessa azienda dolciaria, una colonna di fumo era visibile a decine di metri di distanza.

Incendio in una ex fabbrica

È successo nella prima serata di oggi, lunedì 25 agosto: le cause sono ancora da chiarire, ma a divampare è stato un incendio in via Monterotondo, nell’ex fabbrica “Tettamanti”.

A prendere fuoco è stata una pila di pneumatici.

Soccorsi in loco, nessun ferito

Sul luogo si sono precipitati tre mezzi dei Vigili del fuoco del comando di Como, Protezione civile e Polizia locale di Lurate Caccivio, un’auto medica e un’ambulanza. Fortunatamente, nessun ferito registrato.

Le fiamme sono state domate, tanta apprensione ma nulla di grave si è registrato.

Presenti anche il sindaco Serena Arrighi, l’assessore Giuseppe Riniti e il consigliere Raffaele Buzzi.