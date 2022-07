Pnrr, 240mila euro per la transizione digitale L

Buone nuove per l’Amministrazione comunale nel percorso di transizione digitale, grazie alla partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: ad oggi ha già ottenuto finanziamenti per 240mila euro. I finanziamenti andranno a coprire le spese per la realizzazione di diversi interventi previsti nel programma di mandato.

Gli interventi finanziati

Si parte dalla rielaborazione del sito web e dell’app istituzionale per arrivare alla creazione di un unico sportello telematico del cittadino per tutti i servizi comunali, per la creazione di un organico luogo virtuale che offra agli utenti un’esperienza uniforme, intuitiva e non ridondante. E ancora: collegamento con gli strumenti di pagamento PagoPA, i servizi digitali di AppIO, l’autenticazione forte Spid/CIE e tutti i servizi comunali. Inoltre, miglioramento della sicurezza dei dati comunali attraverso il passaggio in cloud di tutti i sistemi gestionali

La soddisfazione dell’assessore

L’assessore alla transizione digitaleLuca Cerchiari, spiega: “Il finanziamento ottenuto premia la bontà dei progetti messi in campo da questa Amministrazione, attraverso il prezioso lavoro del team dedicato, che sta lavorando in maniera attenta e puntuale al miglioramento di tutti i servizi legati alla digitalizzazione. Il lavoro prosegue anche su altri ambiti, oltre a quelli qui finanziati, come gli adeguamenti multimediali con tecnologie all’avanguardia dell’auditorium e sala mostre del Medioevo e della Sala consiliare. L’Amministrazione sta organizzando per settembre, per tutta la cittadinanza, una presentazione dei nuovi servizi rivolta anche ai cittadini meno digitalizzati per coinvolgere tutti nel processo di innovazione”.