Poaiana ferita sul Sentiero didattico Gaggio: una catena solidale per cercare di salvarla

Si è attivata una catena solidale per cercare di salvare una giovane poiana, ferita sul Sentiero didattico Gaggio. Lo scorso martedì 2 giugno, un volontario del Gruppo ecologico di Senna Comasco ha trovato l’animale, gravemente ferito, e si è subito messo in moto per prestare soccorso.

La poiana è stata immediatamente trasportata al Centro Ippico La Fornace per le prime cure, poi presa in consegna dalla GEV venatorie Provinciali e successivamente portata al Centro Recupero Animali Selvatici WWF di Vanzago. “Purtroppo per il rapace non c’è stato nulla da fare – ci racconta Francesco Carrara, guardia ecologica volontaria – , non è riuscito a sopravvivere a causa della gravità delle lesioni che aveva subito, da cui è poi è derivata anche un’infezione”. L’ipotesi, molto accreditata, da parte dei naturalisti, è che sia stata attaccata da un corvo. La consolazione è quella di aver fatto di tutto per cercare di salvarla, attraverso cure amorevoli e mirate.

Cittadini più sensibili all’ambiente

Nonostante non sia stato scritto il lieto fine, la storia di questa sfortunata poiana può comunque essere educativa. “Come Gruppo ecologico Senna Comasco e Gev siamo presenti sul territorio e poniamo grande attenzione all’ambiente. In questo periodo anche i cittadini mi sembrano più sensibili a queste tematiche, forse il Covid-19 ci ha fatto capire l’importanza di trovare un giusto equilibrio con l’ambiente”, conclude speranzoso Carrara.