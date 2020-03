In occasione della Giornata mondiale della poesia, svoltasi lo scorso 21 marzo, la lega italiana di Poetry slam, di cui fa parte anche l’alseriese Simone Savogin, ha organizzato la Indoor poetry Marathon: una diretta streaming di 24 ore per leggere poesie in supporto ai medici della Terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Poetry slam marathon per aiutare l’ospedale di Bergamo

Uno dei momenti più belli e intensi della manifestazione è stata la performance artistico-musicale di Martina Dirce Carcano, scenografa del teatro alla Scala di Milano e dei suoi fratelli: il trio «Lescarcano» si è esibito in una poesia musicata e illustrata. Martina, che ha creato anche la copertina della Indoor poetry Marathon, ha realizzato un disegno ispirato alla copertina stessa, cambiando però i soggetti. L’opera sarà messa all’asta oggi, sabato 28 marzo, alle 11.30 sulla pagina Facebook della lega italiana di Poetry slam e il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto, ancora una volta, al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il battitore d’asta sarà ovviamente Simone Savogin, che con la sua bravura sarà in grado di coinvolgere il pubblico anche in questo caso.

