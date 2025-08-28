Polizia di Stato: controllati tre negozi e una sala slot

Sicurezza

Il servizio è stato posto in essere nella mattinata di ieri, mercoledì

La Polizia di Stato di Como, nella mattinata di eri, mercoledì 27 agosto, ha effettuato un servizio di controllo del territorio in provincia di Como, al fine di mantenere un elevato livello di efficacia nell’azione di contrasto ai fenomeni di criminalità comune di particolare allarme sociale, a beneficio del senso di sicurezza percepita della cittadinanza.

I controlli

Gli agenti appartenenti alla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, le pattuglie della Questura di Como e due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, con l’ausilio di due pattuglie della Polizia Locale di Cantù, si sono dislocati nella zona del Comune di Cantù effettuando identificazioni nelle aree più sensibili del territorio canturino, posti di controllo nelle vie limitrofe al centro cittadino nonché controlli a 3 esercizi commerciali tra piazza Garibaldi e via Vergani e 1 sala giochi in via Milano.

I risultati

Il mirato servizio di controllo del territorio ha portato all’identificazione di 73 persone, di cui 15 risultate gravate da precedenti di polizia e 3 posti di controllo in via Lombardia in cui sono stati controllati circa 30 veicoli. Data l’ormai assidua presenza della Forze di Polizia della Questura di Como, gli agenti non hanno riscontrato problematiche rilevanti, ma hanno potuto verificare il rispetto delle leggi e delle regole. Proseguiranno senza sosta le attività di prevenzione e i servizi di controllo di Polizia in città e in provincia disposte dal Questore Marco Calì, con l’obiettivo di mantenere costante e alta l’attenzione della Polizia di Stato di Como nei confronti delle comunità cittadine.