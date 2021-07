Polizia Ferroviaria, un anno di controlli nel Comasco: 164 multe e 49 denunce

La Polizia Ferroviaria lombarda fa un bilancio dell’attività svolta nel 2020: prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza nelle stazioni, servizi di scorta a bordo treno, contravvenzioni per violazione al regolamento di polizia ferroviaria, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso e rintraccio di persone scomparse.

Polizia Ferroviaria, un anno di controlli nel Comasco

Sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano l’attività ordinaria che ogni giorno viene svolta dai poliziotti della “Specialità Ferroviaria”, a cui si sono aggiunte numerose giornate di controlli straordinari come quelle organizzate durante le festività natalizie e di fine anno, rendicontate nei giorni scorsi, nell’attività complessiva regionale in occasione dell’incontro presso la Questura di Milano.

Particolarmente intensa è stata l’attività di controllo in ambito ferroviario a seguito delle disposizioni emanate per il contenimento della pandemia da Covid-19: in questo specifico ambito la Polfer Lombardia ha impiegato i propri operatori su tutta la Regione.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 il Compartimento Polfer per la Lombardia ha effettuato a Como e provincia i seguenti servizi:

• SERVIZI DI VIGILANZA NEGLI SCALI FERROVIARI 1434

• SERVIZI A BORDO TRENO 387

• NUMERO TRENI PRESENZIATI 772

• CONTRAVVENZIONI ELEVATE 164

• PERSONE IDENTIFICATE 6191

• PERSONE DENUNCIATE 49