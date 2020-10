Polizia Locale, a Como e Cantù fondi extra in arrivo dalla Regione per interventi da realizzare entro dicembre

Polizia Locale, a Como e Cantù fondi extra in arrivo dalla Regione interventi da realizzare entro dicembre.

La Giunta regionale ha stanziato 343mila euro da destinare al lavoro straordinario degli operatori di Polizia locale per interventi di sicurezza urbana da eseguire dal 13 novembre al 15 dicembre 2020.

La delibera, proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, contiene l’accordo di collaborazione con i Comuni capoluogo di provincia ed Enti locali dotati di corpi di Polizia locale con un organico non inferiore a 18 operatori, per la pianificazione di operazioni sicurezza sui territori. I Comuni aderenti potranno coinvolgere sulla base di intese operative i Comuni meno ‘strutturati’ e potranno operare anche fuori dai confini territoriali.

Nella nostra Provincia, oltre al capoluogo, aderisce il Comune di Cantù.

“Ancora una volta – ha sottolineato l’assessore De Corato – Regione Lombardia si è fatta carico delle spese per il lavoro straordinario degli agenti di Polizia locale. Si tratta di interventi, in questa fase storica più che mai necessari, per il controllo del territorio, nostro obiettivo prioritario”.