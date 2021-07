Si è insediato oggi, giovedì 29 luglio, il nuovo comandante della Polizia locale di Cantù, Roberto Carbone. Originario di Monza, ha lavorato al comando di Merate e poi nel Lazio a Tivoli. Ora il nuovo incarico a Cantù, con la cerimonia ufficiale in Municipio che ha formalizzato il passaggio di consegne dal vice comandante Gabriele Caimi al nuovo "numero uno" della Polizia locale canturina.

La Polizia Locale di Cantù accoglie il nuovo comandante

Presenti alla cerimonia il sindaco di Cantù Alice Galbiati e quelli di Capiago Intimiano Emanuele Cappelletti e di Cucciago Claudio Meroni, il prefetto di Como Andrea Polichetti e numerose autorità. Dopo lo schieramento del picchetto d'onore e gli onori alla bandiera della Polizia locale, è intervenuta il sindaco Galbiati: "Da oggi avremo un nuovo comandante, ma sarà in continuità - ha sottolineato - A Cantù abbiamo uno dei corpi di Polizia locale più importanti e guardato dagli altri come un esempio. Ringrazio quindi il precedente comandante Aiello, il vice Caimi che ha portato avanti al meglio il periodo di reggenza e auguro un buon lavoro al nuovo comandante Carbone che avrà con sé gli onori e gli oneri dell'importante incarico".

Passaggio di consegne tra il vice Caimi e il nuovo comandante Carbone

"Oggi consegno la bandiera, ma anche un corpo in piena efficienza al nuovo comandante - ha detto il vice Caimi - Ringrazio l'Amministrazione per la fiducia e questi tre mesi di reggenza li conserverà nella memoria, come a me cari. Gli anni trascorsi ci hanno distinto per efficienza, dedizione e vicinanza alla città; quindi oggi consegniamo al nuovo comandante un corpo di Polizia locale che rappresentata un'eccellenza nel panorama provinciale e questo deriva dal grande lavoro di squadra, una squadra forte e affiatata. Li ringrazio tutti perché oggi mi consentono di consegnare con orgoglio la bandiera al nuovo comandante Carbone".

"Nuove sfide ci attendono, prima tra tutte la lotta contro la pandemi che è ancora in corso - ha esordito il comandante Carbone - Intraprendo con grande entusiasmo questo nuovo capitolo della mia vita professionale, sapendo di entrare a far parte di un corpo di Polizia locale eccellente, professionale e che mette al primo posto la collettività. Ringrazio quindi l'ex comandante Aiello, il vice Caimi, tutto il Comando e l'Amministrazione per la fiducia e per aver costruito in questi anni un corpo di Polizia locale di altissimo livello".