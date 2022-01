Polizia locale da Uggiate a Roma: più di mille chilometri per trasportare un rene

Terre di Frontiera

Il servizio è stato attivato dalla centrale operativa Areu venerdì 21 gennaio alle 16.55.

Più di mille chilometri, da Uggiate Trevano a Roma, trasportando un rene fino all'ospedale di Tor Vergata.

Nuova missione "salvavita" da Uggiate Trevano

Il servizio è stato attivato dalla centrale operativa Areu venerdì 21 gennaio alle 16.55. La missione consisteva nel prelevare un rene (destro), alloggiato all’interno di una macchina di “perfusione” (permette la vascolarizzazione dell’organo e la conservazione), dall’ospedale di Circolo di Varese e trasportarlo sino all’ospedale Tor Vergata di Roma. L’equipaggio. della Polizia locale di Terre di Frontiera, composto da due operatori, è partito dal nosocomio di Varese alle 17.32, per giungere a Roma alle 22.30. Prima dell’arrivo a destinazione è stata contattata la centrale operativa della Polizia di Roma Capitale che ha scortato il veicolo d’emergenza sino a destinazione (l'incontro è avvenuto sulla Salaria). All’arrivo a destinazione, l’organo da impiantare è stato consegnato direttamente all’equipe medica. Gli agenti dell’Unione, apprezzati per il servizio svolto dai colleghi di Roma, hanno ricevuto i ringraziamenti da parte della compagna del soggetto ricevente che era presente all’arrivo dell’organo da trapiantare.

Il viaggio di rientro è incominciato alle 23.15 e si è concluso alle 06.40 del giorno successivo. In totale, durante la missione, sono stati percorsi 1.317 chilometri.

Una vettura speciale

Il Comando della Polizia locale dell‘Unione Terre di frontiera ha in essere una convenzione con Are inerente il servizio di trasporto organi. L’attivazione da parte della centrale di emergenza viene effettuata tramite contatto telefonico rettificato da ordine di missione trasmesso via email. La stessa Polizia locale si è dotata di apposto veicolo da utilizzare per queste missioni, ovvero una Skoda Octavia Vrs; veicolo con carrozzeria familiare e a elevate prestazioni. Lo stesso veicolo è allestito in modo tale da poter alloggiare, nel vano bagagliaio, il contenitore degli organi.

Tanti servizi di trasporto

A titolo statistico, nell’arco dell’anno 2021 sono stati effettuati 17 servizi di trasporto organi per un totale di 5.817 chilometri.

Le destinazioni sono state: Milano, Bergamo, Genova, Brescia, Verona, Varese, Vicenza, Lecco, Padova e Udine.