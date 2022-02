Polizia locale rafforzata con un nuovo agente

Olgiate Comasco

Polizia locale rafforzata, a Olgiate Comasco, grazie all'ingresso in servizio di un nuovo agente.

Polizia locale, novità nell'organico

Da martedì primo febbraio new entry nell'organico del Comando olgiatese. Manuela Cattaneo, ufficiale di Polizia locale, categoria D, è entrata in servizio e va a colmare la casella dell'atteso ottavo agente. Nei prossimi mesi, attingendo alla graduatoria di un bando aperto dal Comune di Lurate Caccivio, la Polizia locale potrà avvalersi anche del nono elemento.

L'accoglienza del sindaco

Per il primo cittadino Simone Moretti finalmente qualche buona nuova dopo le lungaggini che hanno caratterizzato il reperimento di nuove forze per la Polizia locale. "Dal primo febbraio abbiamo un nuovo agente in servizio, siamo contenti di aver accolto Manuela Cattaneo, arrivata dal Comando di Como. A questo punto possiamo contare su otto agenti e, ragionevolmente entro la primavera, dovremmo riuscire a inserire anche il nono, che da tanto aspettiamo. A quel punto potremo valutare bene la ridistribuzione dell'orario dei servizi della Polizia locale e dedicare una certa attenzione anche alla fascia oraria serale, quella dalle 17 alle 21".