Poliziotto dona stipendio agli ospedali, punito per aver raccontato la sua storia

Antonino Lollo, il poliziotto che aveva donato l’intero stipendio per aiutare gli ospedali di Vercelli, Bergamo e Messina, è stato punito dalla dirigente del Compartimento Piemonte e Valle d’Aosta della Polizia Stradale, dottoressa Rucci, per aver tenuto: “un comportamento al di fuori del servizio, non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”. A riportarlo è Primavercelli.it.

Poliziotto dona stipendio, punito per un’ intervista “inappropriata”

Questo perché aveva concesso un’intervista per spiegare il suo nobile gesto, senza avvertire la dirigente. “Ma stiamo scherzando? – Dicono dal Segreteria Provinciale di Vercelli del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – Il nostro collega con il suo comportamento ha dato Lustro!!! all’amministrazione, la stessa amministrazione di cui fa parte anche la dottoressa Rucci, ed è lei, con il suo agire che sta ridicolizzando la Polizia di Stato!”.