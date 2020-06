“Polti” dona un sanificatore al Comune di Bulgarograsso

Un piccolo ma prezioso contributo al Comune di Bulgarograsso per favorire una perfetta disinfezione degli ambienti pubblici: “Polti”, storica azienda del territorio, ha donato al sindaco Fabio Chindamo, un Polti Sani System Business, uno dei modelli di punta della linea Polti Sani System che, grazie all’emissione di vapore secco a 180° C, permette di eliminare fino al 99,999% di virus germi, batteri, funghi e spore. La consegna è avvenuta alla presenza del responsabile della divisione professionale, Stefano Polti.

Il dono di “Polti”

“Ringrazio di cuore l’azienda Polti per la generosità dimostrata nei confronti della cittadinanza del nostro comune nel donare queste apparecchiature all’avanguardia, destinate alla sanificazione degli spazi pubblici, che ci consentiranno di garantire la sicurezza degli ambienti, a partire dalla biblioteca e dagli studi medici, luoghi più sensibili – ha dichiarato il sindaco di Bulgarograsso – l’intervento interesserà poi la scuola materna e la palestra, rispettando così tutte le norme di sicurezza richieste a tutela di tutti gli utenti”. Soddisfatta anche Francesca Polti, direttore generale dell’azienda: “Siamo molto lieti di aver contribuito alla salute pubblica con questo dono. Il nostro vapore è da sempre al servizio del benessere e si rivela ancor più utile in questo periodo di post pandemia, in cui l’attenzione e le buone abitudini igieniche devono accompagnarci nella quotidianità. Nel privato, ma soprattutto nei locali collettivi”. Questa donazione è solo l’ultima di una serie che l’azienda ha fatto per far fronte all’emergenza Covid. Sono stati consegnati in tutto 27 macchinari per la disinfezione a vapore in diverse strutture istituzionali, sanitarie e socioassistenziali di Como, Milano, Varese e Bergamo.