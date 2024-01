Poltrone, panchine, bici smontane: trovato un bivacco nei boschi di Asnago

I resti di un vecchio bivacco ormai abbandonato, a pochi passi dalla Roggia Mera, nell’area boschiva della frazione di Cantù Asnago. E’ quanto hanno trovato durante una passeggiata nel verde nei giorni scorsi alcuni residenti del quartiere, tra cui il titolare del Bar Station, Luigi Zaccaria.

Trovato un bivacco nei boschi di Asnago

"Lo abbiamo notato alcuni giorni fa, ma appare abbandonato da tempo. Ci sono una poltrona e una panchina, ma anche un salvadanaio, un estintore e una bombola. Inoltre abbiamo notato pezzi di biciclette, in particolare quattro o cinque telai, e forse parti di un vecchio motorino che è stato smembrato. E’ possibile fossero mezzi rubati che sono stati smontati per poterne rivendere i componenti".

Al centro del bivacco anche un grosso fusto in metallo al cui interno sono rintracciabili i resti di un falò: probabilmente chi stazionava in questo luogo lo accendeva per riscaldarsi. Senza dubbio chi aveva organizzato il bivacco non voleva essere né visto né disturbato poiché è particolarmente scomodo arrivare all’area dove è situato: serve attraversare il fiume e lo si può rintracciare in un vallone dopo l’ultima curva della strada che porta verso il centro di Cantù.

"Come KantùAsnagoProject ci stiamo organizzando con i Volontari civici per andare a smantellarlo e portare via tutto dai boschi - ha aggiunto Zaccaria - Tempo permettendo ce ne occuperemo il prossimo sabato, 13 gennaio".