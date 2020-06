Ponte Lambro è Covid-free

Buone notizie da Ponte Lambro. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato che in paese non ci sono più casi Covid.

A darne notizia, tramite Facebook, è stato il primo cittadino, Ettore Pelucchi.

“Cari concittadini,

vi informo che a Ponte Lambro non risultano più residenti positivi al tampone COVID-19.

Dall’inizio dell’emergenza le persone risultate positive sono state in totale 15, di cui 13 guarite e 2 decedute. Non abbiamo più nessuna persona in isolamento obbligatorio”.