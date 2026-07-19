Ponte via Monte Barro: prima della fine dell’anno via ai lavori

Inverigo, novità per quanto riguarda il ponte di via Monte Barro: prima della fine dell’anno al via i lavori. L’annuncio direttamente in Consiglio comunale.

Novità ponte

Arriva una svolta per quanto riguarda i lavori del ponte di via Monte Barro. Un intervento di cui si parla da anni e di cui si è tornato a parlare nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, in occasione della discussione sulla variazione di bilancio. L’Amministrazione aveva stanziato 252 mila euro, ma la cifra era stata poi tolta dal bilancio, visto che si è tentato di ottenerli da un bando. Finanziamenti che non sono arrivati e dunque l’intervento è stato nuovamente inserito nella variazione di bilancio, stavolta per un costo di 282 mila euro.

Lavori entro l’anno

L’assessore Angelo Navoni ha sottolineato come i lavori partiranno entro l’anno, ma sarà un intervento di almeno cinque mesi.