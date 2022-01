il video

L'incendio sulle acque del lago di Pusiano.

Pontile in fiamme a Rogeno a causa di alcuni fuochi d'artificio.

Intervento, intorno alle 2.30 del mattino, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2022 per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Erba. Due squadre della caserma comasca sono infatti state richieste a supporto dei colleghi lecchesi per spegnere l'incendio di un pontile in legno sulle acque del lago di Pusiano, nel territorio del Comune di Rogeno, appunto in provincia di Lecco.

Da quanto è stato possibile ricostruire finora il pontile potrebbe aver preso fuoco a causa di alcuni fuochi d'artificio lanciati nella notte.

IL VIDEO