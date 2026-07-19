Pontili concessi al servizio pubblico: il Tar sospende la delibera di Giunta

A Bellagio pontili concessi esclusivamente al servizio pubblico: il Tar sospende la delibera di Giunta del Comune. “Una decisione che avevamo preso unicamente per un discorso di sicurezza”, spiega il sindaco Angelo Barindelli.

Intervento del Tar

Il Comune, attraverso una delibera di Giunta dello scorso maggio, aveva affidato i pontili più centrali, tra cui quello del traghetto, esclusivamente al Consorzio Motoscafi Lario per offrire un servizio pubblico, escludendo di fatto le società di diporto private. Venerdì scorso però il Tar ha sospeso la delibera dopo che cinque società di diporto avevano presentato ricorso. A seguito di questo, il Tribunale ha deciso di agire con una cautelare fino al giorno in cui non valuterà una sospensiva, previsto per il 9 settembre.

“Abbiamo agito in nome della sicurezza – sottolinea il sindaco – Abbiamo lasciato al servizio pubblico gli approdi più centrali, garantendo comunque ai privati la possibilità di ormeggiare in zone vicine al centro, come piazza Mazzini o la Punta Spartivento”.

Il Comune spera

Una scelta che evidentemente non è piaciuta alle cinque società, che hanno deciso di presentare ricorso. E la risposta del Tar è stata immediata.

“Non hanno nemmeno ascoltato le nostre ragioni – spiega Barindelli – Anche perché nella documentazione citata dai privati viene riportato un regolamento vecchio di 12 anni, risalente al 2014, che nel frattempo si è rinnovato con sette modifiche. Sono citati fatti e regolamenti sbagliati. Noi abbiamo agito unicamente per tutelare la sicurezza delle persone”.

La speranza per il Comune è dunque quella che il Tar capisca quelle che sono state le motivazioni che hanno portato la Giunta ad agire in questa maniera.