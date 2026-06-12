Brillano Marconi e Vitale: successi in pista e podi regionali per la società brianzola

Per i ragazzi del Pool Cantù – Sovico – GB Team quella che si sta avviando alla conclusione è stata una settimana ricca di impegni agonistici nei velodromi. Il 9 giugno, sul tondino cremasco intitolato a Pierino Baffi, si è disputato il meeting “Tutti in pista”, dove Simone Marconi e Luca Vitale hanno conquistato i primi due posti nella classifica generale finale.

Pool Cantù-Sovico, settimana da protagonisti tra pista e strada

I risultati delle singole prove hanno visto Marconi vincere la Corsa a punti e lo Scratch riservato ai numeri dispari, mentre Vitale ha conquistato il successo nell’Eliminazione con il compagno terzo classificato.

Successo anche per Fabio Di Leo, altro atleta del Pool Cantù – Sovico – GB Team, che si è imposto nello Scratch riservato ai numeri dispari.

Trofeo delle Regioni: Lombardia protagonista

Per i tre Allievi del team brianzolo, la gara di Crema ha rappresentato un prologo verso un importante appuntamento nazionale: il Trofeo delle Regioni, disputato giovedì al Velodromo di Dalmine.

Selezionati dal responsabile tecnico di Federciclismo Lombardia, Di Leo e Vitale, insieme a Daccò (Alba Orobia Biassono) e Iazzi (Madignanese), hanno portato la Lombardia al secondo posto nell’inseguimento a squadre, alle spalle del Veneto.

Marconi vince la Madison

Ancora migliore il risultato di Simone Marconi che, in coppia con Samuele Matteini (Alba Orobia Biassono), ha conquistato il primo posto nella Madison, superando le coppie di Veneto ed Emilia Romagna.

Domenica su strada a Taino

Domenica gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team, guidati dai tecnici Ferrari, Alberti e Buttini, torneranno a correre su strada partecipando al “Trofeo Corri per la Mamma” a Taino (Varese).

La gara, di 79 chilometri, prenderà il via alle 14.00. A rappresentare la formazione brianzola saranno Menga, Soldarini, Marconi, Vitale, Di Leo, Roda, Pierobon e Patruno.

Giovanissimi tra Cesano e Mariano

Entra nel vivo anche la stagione dei Giovanissimi. Le atlete e gli atleti guidati da Laura Vergani e dal suo staff sono attesi da un doppio appuntamento.

Sabato saranno impegnati nel Meeting Regionale Primi Sprint a Cesano Maderno (inizio alle 10.00), mentre domenica, dalle 15.30, parteciperanno al Trofeo Avis di Mariano Comense.