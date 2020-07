Pool Libertas Cantù Mattia Picchio sarà il vice-Butti

Matteo Picchio sarà il secondo libero del Pool Libertas Cantù. Prodotto del vivaio del Vero Volley Monza, arriva nella prima squadra canturina grazie alla collaborazione tra le due società iniziata il maggio scorso. Il libero classe 2000 vanta però già qualche presenza nella massima serie nazionale, e ha trovato continuità di gioco nel Volley Concorezzo la scorsa stagione, insieme ad una “vecchia conoscenza” della compagine del Presidente Ambrogio Molteni, l’opposto Matteo Daolio.

“Matteo mi ha fatto un’ottima impressione – commenta Coach Matteo Battocchio –; è stato sfortunato due anni fa (un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi mentre disputava la sua prima stagione in Superlega, ndr), ma ha fatto un ottimo campionato l’anno scorso, ed è pronto per proiettarsi di nuovo ad un livello maggiore. E’ un ragazzo che ha talento e che può fare strada, mi hanno parlato molto bene di lui sia come doti tecniche che in termini di doti umane, e mi ha fatto un’ottima impressione quando ci siamo sentiti. Per lui penso possa essere un anno importante, e ho fiducia che possa essere di livello in tempi rapidi, per poter poi magari ambire a qualcosa di più”.

“Mi hanno sempre parlato molto bene del Pool Libertas Cantù – dice il libero brianzolo –, una società seria e nella quale si può crescere, e mi piace molto il progetto in collaborazione con il Vero Volley Monza. Ho avuto modo di parlare con Coach Matteo Battocchio: mi è sembrato molto carico, e mi piace molto questo suo atteggiamento. Sono sicuro che tutti abbiamo voglia di fare bene, e questo ci aiuterà anche nel lavoro in palestra”.

“Probabilmente lui non si ricorda – conclude, con una curiosità – ma al mio secondo anno di pallavolo, colui il quale adesso è il mio capitano (Dario Monguzzi, ndr) era uno dei miei allenatori. Lo vedevo giocare con noi in palestra, e mi sembrava un gigante: anche allora era già un punto di riferimento per noi come lo è ora per la squadra”.