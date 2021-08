Pool Libertas Cantù si è conclusa la prima settimana di preparazione

Si è ufficialmente conclusa ieri, sabato 21 agosto 2021, la prima settimana di preparazione per i ragazzi del Pool Libertas Cantù, sotto la guida di coach Matteo Battocchio. Le varie giornate hanno visto la compagine canturina lavorare sulla sabbia dell'Arena Beach di Cadorago, in acqua presso le piscine comunali di Cantù e con i pesi presso Cantù Sporting Club. Inoltre, si sono potuti allenare anche con la palla presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, “casa” dei canturini dalla scorsa stagione, in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione dello storico Palazzetto Parini di Cantù.

“Sono molto contento dell'approccio che i ragazzi hanno avuto a questa prima settimana di lavoro – commenta il coach –, che è ancora molto lontana dalla 'pallavolo', ma che è comunque servita a guardarci in faccia, a confrontarci su alcune situazioni di gioco, e a cominciare a spingere dal punto di vista atletico per arrivare laddove vogliamo arrivare. È un gruppo che lavora con qualità: il fatto che i giocatori più esperti siano i primi a dare l'esempio non può altro che farmi piacere, perché è un valore aggiunto ed una buona guida per i ragazzi più giovani”.

Il Pool Libertas Cantù ricomincerà la preparazione domani, dopo il meritato riposo, e il programma si annuncia simile a quello della settimana appena conclusa. Nel frattempo, lo staff sta lavorando all'organizzazione degli allenamenti congiunti pre-campionato, che verranno annunciati prossimamente.