Porcini giganti, che sorpresa a Olgiate Comasco

Porcini giganti trovati a Olgiate Comasco: la sorpresa che ha fatto felice un pensionato.

Porcini giganti, un esemplare del peso di 1,8 chilogrammi

Quando, alla fine del mese di ottobre, Carlo Casartelli, 78 anni, di Olgiate Comasco, appassionato cercatore di funghi, si è imbattuto nei due boletus è rimasto sorpreso. E l'ha raccontato al Giornale di Olgiate, che ha raccolto la soddisfatta testimonianza di Casartelli. Un esemplare del peso di 1,8 chilogrammi e un secondo porcino di circa 700 grammi.

Soddisfazione notevole per il pensionato olgiatese

"Mi piace cercare funghi - le parole del pensionato, 36 anni di lavoro alla "Bric’s" - sia in montagna che nelle nostre zone. Ma i porcini che ho trovato nei giorni scorsi a Olgiate sono qualcosa di sorprendente: prima ne ho visto uno, grande, ma ormai pieno d’acqua e da buttare via. Purtroppo non si poteva nemmeno far seccare. A quel punto ho fatto un giro nei dintorni ed è successa una cosa che, a Olgiate, mai mi era capitata. A dirla tutta, nemmeno in montagna...".

Una fotografia da incorniciare

L'eccezionale raccolta è stata incorniciata in un quadro. Così Casartelli ha deciso di conservare la fotografia che lo ritrae con i due porcini trovati a Olgiate Comasco. Soddisfazione notevole, da raccontare e custodire tra i ricordi più belli dell'appassionato cercatore di funghi.