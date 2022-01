Portata via dal cancro a soli 44 anni. Il ricordo del marito: "Era una donna super"

Era di Cantù

Si è spenta la canturina Valentina Anzani. Lascia il marito e due bambini.

"Pensava sempre agli altri, era ben voluta da tutti e le tante persone che stanno venendo a salutarla lo dimostrano". Sono parole piene d'amore e di dolore quelle di Davide Brucato, marito di Valentina Anzani, impiegata canturina, venuta a mancare a soli 44 anni dopo aver combattuto contro il cancro.

Portata via dal cancro a soli 44 anni. Il marito: "Era una donna super"

La scoperta della malattia ad agosto, poi le cure che purtroppo non hanno dato i risultati sperati strappandola alla famiglia in pochi mesi. Dopo gli studi aveva deciso di partire per un'esperienza all'estero, a Londra, dopodiché era andata a lavorare in Svizzera. L'amore l'aveva riportata a Cantù, la sua città d'origine dove abitava insieme al marito e agli adorati figli.

"Era una super mamma e una super moglie. Era davvero perfetta. Tra le sue passioni c'era la cucina. Spesso a cena invitavamo gli amici, la nostra casa era piena di gente. Lei adorava far festa. Era anche solare e premurosa, fino all'ultimo ha pensato ai nostri bambini, Vittoria e Alessandro di 7 e 9 anni. A volte si dispiaceva di non passare tanto tempo con loro per via del suo lavoro", racconta il marito.

Martedì 18 gennaio, alle 15, verranno celebrati i suoi funerali nella chiesa parrocchiale di San Teodoro. La comunità canturina si stringe intorno alla famiglia.

Arianna Sironi