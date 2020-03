Porzione di tetto in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco

Porzione di tetto in fiamme a Gironico nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo 2020. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Incendio in un’abitazione in via Ortelli

Intervento di soccorso tecnico urgente in via Ortelli, in territorio comunale di Colverde, frazione Gironico: una porzione di tetto di un’abitazione ha preso fuoco. Sul posto sono entrati in azione quattro mezzi dei Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.