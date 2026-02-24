Posa della fibra ottica, modifiche alla viabilità

Lavori ad Inverigo: modifiche alla viabilità per il ripristino dei tappetini stradali a seguito della posta della fibra ottica.

Cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità: per consentire il completamento dei lavori di ripristino definitivo dei tappetini stradali a seguito della posa della fibra ottica, da lunedì 23 febbraio sino a venerdì 6 marzo saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione stradale.

Strade oggetto di chiusura

In particolare via Maestri Comacini resterà chiusa dalle 7 alle 17 con divieto di sosta e di transito (eccetto residenti e mezzi di soccorso) nel tratto compreso tra l’intersezione con via Magni e il civico numero 4. Divieto di sosta anche nella stessa via Magni, con senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Maestri Comacini e l’intersezione con la Ss342 Briantea. Le disposizioni resteranno valide fino al termine dei lavori, salvo imprevisti o maltempo.