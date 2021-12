Ad Asso

Dopo un controllo dei Carabinieri.

Avrebbe dovuto restare a casa, in quarantena, perché solo due giorni prima era risultato positivo al Covid. Nonostane questo però, nella serata di ieri, martedì 28 dicembre 2021, è stato trovato a bordo della sua auto.

Positivo al Covid sorpreso alla guida dell'auto

La Stazione Carabinieri di Asso, ha deferito in stato di libertà un cittadino cinquantenne, originario del luogo, sorpreso alla guida della propria autovettura, a bordo della quale viaggiava anche la moglie convivente, nonostante fosse posto in quarantena, poiché risultato positivo al virus solo due giorni prima. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione della misura sanitaria.