Sapeva di essere positivo al Covid-19, eppure non ci ha pensato due volte ad andare al bar. Lo hanno trovato seduto al tavolo a bersi un “bianco”.

Positivo al Covid viene beccato al bar a bere

L’episodio è accaduto proprio ieri mattina, venerdì 26 febbraio, a Canzo. Gli agenti di Polizia locale canzesi hanno notato l’anziano castelmartese all’interno di un locale, sempre di Castelmarte. Era giunta al comando la segnalazione e durante un servizio perlustrativo gli agenti hanno sorpreso l’uomo che, senza alcuna preoccupazione, si stava godendo in tutta tranquillità un bicchiere. Ora l’anziano è stato denunciato penalmente per violazione delle norme anti-Covid e per mancato obbligo di quarantena e isolamento.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 27 febbraio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui