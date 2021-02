Positivo al Covid, viola l’isolamento per passare una serata con una escort

Nonostante fosse positivo al Coronavirus, e quindi obbligato a restare in isolamento domestico, non ha rinunciato all’appuntamento con una escort. Ma la “fuga” gli è costata una denuncia penale. A riportarlo è Primalamartesana.it.

Positivo al Covid evade dall’isolamento per la notte “hot” con una escort

Protagonista della vicenda un uomo di Vignate che aveva prenotato una camera d’albergo a Pioltello per qualche ora di piacere con un’amante a pagamento, L’uomo, però, era risultato positivo al Coronavirus quindi, secondo quanto previsto dalle norme, sarebbe dovuto rimanere in isolamento nella propria abitazione. Il suo nome, infatti, era stato inserito da Ats nella lista di coloro che sono vincolanti alla quarantena. Una quarantena da cui ha provato a evadere senza grande fortuna. Tradito dalla prenotazione in albergo

