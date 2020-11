Positivo anche il sindaco di Figino Serenza

Nella lista dei positivi si aggiunge anche Roberto Moscatelli, sindaco di Figino Serenza.

A comunicarlo è lui stesso, tramite un post su Facebook.

“Nei giorni scorsi mi ero messo in quarantena fiduciaria a fronte del tampone a cui si sarebbe dovuta sottoporre mia figlia previo rientro alla scuola dell’infanzia dopo qualche giorno di tosse e raffreddore; tampone poi risultato fortunatamente negativo. Da venerdì invece ho cominciato a riscontrare i primi sintomi, quali mal di ossa, spossatezza ed una forte febbre che ha raggiunto la temperatura di 39º. Sabato mattina mi sono sottoposto a tampone nasofaringeo presso il Drive-Trough di Erba e oggi è arrivato l’esito, positivo! Ora la febbre è scesa, restano stanchezza, malessere e tanta amarezza. Ultimamente ho sempre indossato mascherine ffp2, mantenuto il distanziamento sociale ed una corretta igienizzazione delle mani. Evidentemente non è bastato, ora mi aggiungo ai tanti Figinesi che stanno già combattendo la loro battaglia personale contro questo dannato virus. Ringrazio il mio medico, dott. Antonio Iofrida, per la premura nelle cure prestate. Da oggi cercherò di svolgere ugualmente il mio lavoro di Sindaco seppur da remoto, con la garanzia di avere il supporto del mio vicesindaco Maurizio Ballabio degli assessori e di tutti i dipendenti con cui mi sentirò quotidianamente per portare avanti l’attività amministrativa del Comune di Figino Serenza. Sperando di sconfiggere presto questo nemico e ritornare a svolgere quanto prima in presenza le mie funzioni, vi saluto con profonda stima”.