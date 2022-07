Positivo il sindaco di Bulgarograsso: "Come me più di 60 cittadini"

Il primo cittadino di Bulgarograsso, Fabio Chindamo, ha annunciato di essere positivo al Covid.

"Questa volta "tocca" a me. Una settimana circa di "pausa". Al momento ho qualche sintomo influenzale, stanchezza e dolori. Un abbraccio alle più di 60 persone di Bulgaro che in questo momento condividono come me l'esperienza estiva da covid-19. Forza!".