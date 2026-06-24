La Polizia di Stato di Como, nella mattinata di ieri, ha denunciato un 46enne ucraino residente a Como, regolare sul territorio nazionale, con precedenti per furto aggravato, per possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso.

Possesso ingiustificato di arnesi da scasso, 46enne denunciato

Durante il servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Como, intorno alle 11, ha notato un’autovettura in un parcheggio pubblico nel Comune di Montano Lucino, posteggiata fuori dagli stalli, con lo sportello aperto e con a bordo un uomo. Per tale motivo, i poliziotti, insospettiti, hanno deciso di procedere al suo controllo. Sin da subito il conducente, un 46enne ucraino, si è mostrato insofferente, e, dopo da una sommaria ispezione, gli agenti hanno notato che nella portiera erano riposti un cacciavite, una pinza e un tronchese di cui non sapeva giustificare il possesso.

Gli altri oggetti trovati

Alla luce di questo, i poliziotti hanno proceduto ad un più accurato controllo del veicolo e del soggetto, trovando ancora altri oggetto quali forbici da elettricista, martello e guanti da lavoro.

Portato in Questura per gli approfondimenti del caso, gli agenti hanno sequestrato il tutto e l’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di tutti gli arnesi trovati all’interno dell’auto.