Postamat assaltato nella notte ma il colpo non riesce

Postamat preso di mira dai delinquenti a Olgiate Comasco.

Delinquenti in azione nella notte

Il blitz è avvenuto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre. Ladri in azione all’esterno dell’ufficio di Poste Italiane, in via delle Vecchie scuderie, nei pressi del parco comunale di Villa Peduzzi. Il tentativo di forzare lo sportello Postamat, però, non è riuscito.

Sportello danneggiato

Tuttora, domenica 13 ottobre, lo sportello risulta non disponibile, essendo stato danneggiato. Un cartello è stato esposto per avvisare l’utenza.

Massima allerta

Contro furti e truffe l’allerta resta massima. In particolare, come da sensibilizzazione in atto da parte del Controllo del vicinato, in vista del cambio dell’ora a fine mese, l’invito è quello di prestare massima attenzione a qualsiasi movimento sospetto, segnalandolo tempestivamente al numero 112.