Poste chiuse senza preavviso a causa di un caso di Covid

Bulgarograsso

Motivazione confermata dal sindaco Fabio Chindamo.

Un caso di Covid in posta, chiude l'ufficio di Bulgarograsso.

Ufficio postale chiuso a causa Covid

Da oggi l'ufficio postale del paese è interdetto al pubblico dopo un caso di positività al coronavirus. Lo conferma il sindaco Fabio Chindamo: "Abbiamo appreso da alcuni cittadini (che ringrazio) della chiusura senza preavviso dell'ufficio di Poste Italiane di Bulgarograsso. Il motivo dell'interruzione del servizio è dovuto ad un caso Covid all'interno della sede. Il vicesindaco, in contatto con la Direzione Provinciale, ha riportato a Poste Italiane il disagio per la chiusura odierna ed ha appreso che nella giornata di domani, mercoledì 5 gennaio, verrà effettuato intervento di sanificazione e che pertanto non è garantita l'apertura regolare nei consueti orari. Verosimilmente sarà riaperto l'ufficio a partire dalla mattina di venerdì 7 gennaio. Qualora avremo informazioni ulteriori vi daremo aggiornamenti in merito".